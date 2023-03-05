انت الان تتابع خبر السوداني في القاهرة.. مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين المصريين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "جرت، في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".وأضاف انه "كان على رأس المستقبلين رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف".

وبحسب البيان، "سيجري السوداني خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، تتناول عدداً من الملفات المشتركة بين الجانبين".