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لائحة بالطرق المزدحمة في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وإليكم لائحة بالزحامات في العاصمة بغداد:

- زدحام بطريق التاجي بغداد بسبب حادث

-الخضراء زدحام بسبب المطب تحت جسر القادسية

-سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شبه متوقف

-صدر القناة مزدحم

-جسر الشعب مزدحم


-مجسر القادسية باتجاه اليرموك مزدحم

-تقاطع مصفى الدورة مزدحم

-جسر الطابقين مزدحم

-جسر الجادرية باتجاه الجامعة مزدحم بسبب مطب عبارة عن جوين

-حادث سير ع سريع القناة قرب شقق زيونة يسبب ازدحام قوي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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