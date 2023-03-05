انت الان تتابع خبر لائحة بالطرق المزدحمة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وإليكم لائحة بالزحامات في العاصمة بغداد:
-جسر الشعب مزدحم
-مجسر القادسية باتجاه اليرموك مزدحم
- زدحام بطريق التاجي بغداد بسبب حادث
-الخضراء زدحام بسبب المطب تحت جسر القادسية
-سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة شبه متوقف
-صدر القناة مزدحم
-جسر الشعب مزدحم
-مجسر القادسية باتجاه اليرموك مزدحم
-تقاطع مصفى الدورة مزدحم
-جسر الطابقين مزدحم
-جسر الجادرية باتجاه الجامعة مزدحم بسبب مطب عبارة عن جوين
-حادث سير ع سريع القناة قرب شقق زيونة يسبب ازدحام قوي