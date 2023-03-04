انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى الإثنين المُقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى الاثنين المقبل".

يذكر أن مجلس النواب، وخلال جلسة اليوم، صوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم عباس الدليمي. كما صوت على مدير مكتب رئيس البرلمان محمد نوري ومدير مكتب النائب الأول لرئيس المجلس ناظم كاظم رسن ومدير مكتب النائب الثاني للرئيس فهد رسول.



وصوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الأمام الأعظم رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧.

في السياق، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸. فضلاً عن إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل الأمر رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة شركة عامة. بالإضافة إلى إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم (٥٣) لسنة ۲۰۱۷.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 194 نائباً.