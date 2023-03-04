انت الان تتابع خبر البرلمان يُصوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البرلمان صوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم عباس الدليمي".

وأشار إلى "تصويت مجلس النواب على مدير مكتب رئيس المجلس محمد نوري ونائب رئيس المجلس ناظم كاظم رسن ومدير مكتب نائب الرئيس فهد رسول".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 194 نائباً.