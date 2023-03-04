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البرلمان يُصوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البرلمان صوت على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم عباس الدليمي".

وأشار إلى "تصويت مجلس النواب على مدير مكتب رئيس المجلس محمد نوري ونائب رئيس المجلس ناظم كاظم رسن ومدير مكتب نائب الرئيس فهد رسول".


وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 194 نائباً.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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