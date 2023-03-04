انت الان تتابع خبر غروسي من إيران: أي هجوم على المنشآت النووية مدان وغير قانوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غروسي في مؤتمر صحفي في طهران، في معرض رده على سؤال حول عدم إدانة الوكالة لأي من التهديدات ضد المراكز النووية الإيرانية، إنه "يجب الفصل بين موضوعين.. أولا نحن نواجه حالياً تهديدات ضد منشآت نووية في أوكرانيا ومنها محطة زابوروجيه والتي تذكرنا بأحداث مؤلمة سابقة".وأكد أن "هناك موقفاً واضحاً ليس فقط للوكالة الدولية، بل وللمجتمع الدولي في إدانة أي تهديد ضد المراكز والمنشآت النووية وتمت إدانتها في اجتماعات الوكالة".