انت الان تتابع خبر حامل ام القولون العصبي.. أصالة تثير الجدل بأخر ظهور لها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شام الذهبي شاركت مقطع فيديو لها برفقة والدتها أصالة وهما تلتقطان الصور، حيث ظهرت أصالة ببطن منتفخ، وانهالت التعليقات للسؤال حول حقيقة حمل أصالة، بينما ظهرت تعليقات تحذر أصالة من احتمال تعرضها لالتهاب في القولون، وأشار البعض إلى أن هذا البروز الدائري في البطن يعد مؤشراً على وجود "القولون العصبي".

يذكر أن الفنانة أصالة رزقت بابنتها الكبرى شام وابنها خالد من زوجها الأول أيمن الذهبي، ثم رزقت بطفلين توأم آدم وعلي من زوجها الثاني المخرج طارق العريان.