انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب نيوزيلندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 06:41 من صباح اليوم السبت بالتوقيت العالمي المتفق عليه.

وأضاف البيان أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 150 كيلومترا وعلى بعد 928 كيلومترا شمال شرقي التجمع السكني كيريكيري في نيوزيلندا.



ولا توجد هناك حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.