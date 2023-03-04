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توجيه جديد من الكمارك بشأن دخول المشروبات الكحولية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "وجهت كافة المناطق والمراكز الكمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة انواعها ".

وأضافت، ان "توجيهها جاء استنادا الى قانون واردات البلدية رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ و المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٠٨) لسنة ٢٠٣٣".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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