انت الان تتابع خبر أسباب "جوهرية" تمنع ميسي من الانتقال إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجّل ميسي 17 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة هذا الموسم مع الـ"بي إس جي" من 28 مباراة، حيث أثبت أنه ما زال بإمكانه ان يلعب في المستويات العليا.

كما حين حصد "البولغا" جائزة أفضل لاعب في العالم 2022 والمقدّمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بحر الأسبوع المنقضي، وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 بقطر.



ومع تزايد أخبار ارتباط اسم ميسي بناديي الهلال والاتحاد السعوديين نرصد ثلاثة أسباب تعيق انضمام البرغوث للدوري السعودي في الموسم القادم.

اللقب الخامس في دوري الأبطال

يهدف ميسي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته ومعادلة رقم خصمه الأزلي رونالدو؛ حيث حصد ميسي "ذات الأذنين" في أربع مناسبات سابقة جميعها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، في أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.

ويواجه النجم الأرجنتيني شبح الخروج من ثمن نهائي المسابقة العريقة هذا الموسم، حيث خسر فريقه سان جيرمان مباراة الذهاب على أرضه أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0.

الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

لا يحبذ ميسي الابتعاد عن الدوريات الأوروبية، حيث يسعى للوصول إلى الرقم القياسي لأفضل هدّاف في تاريخ دوري أبطال أوروبا والمسجل باسم رونالدو (140 هدفًا).

ويمتلك ميسي حاليًا 129 هدفًا ويطمح لمواصلة مطاردة "صاروخ ماديرا"، حيث بات يفصله عن تحطيم رقم الـ"دون" 12 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي لأقوى مسابقة للأندية.

ميسي مطلوب في أوروبا

لا تزال أندية أوروبية عديدة تسعى للحصول على خدمات ميسي أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي عبر مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي أشرف على تدريبه في برشلونة سابقًا. إضافة إلى برشلونة نفسه الساعي إلى استعادة خدمات ميسي.

ومع قرب نهاية عقده مع النادي الباريسي في يونيو/حزيران 2023 وتعثر مفاوضات التجديد بين الطرفين بحسب تقارير فرنسية، فإن فرق أوروبية كبيرة ستحاول الحصول علي خدماته في صفقة مجانية.

