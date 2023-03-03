انت الان تتابع خبر انفجار انبوب نفطي يخلف 12 قتيلا جنوب نيجيريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شرطة ولاية ريفرز إن "الانفجار الذي وقع في بلدة روموركبي بمنطقة إيموها، تسبب به لصوص ومخربون".

وأوضحت الناطقة باسم شرطة الولاية غريس إيرينغ كوكو في بيان أن "الضحايا كانوا يسرقون الخام عندما شب حريق في المكان".



أضافت: "حتى الآن، يُعتقد أن 12 شخصا ماتوا احتراقا. ولا تزال هويات الضحايا مجهولة".

وحذرت الناطقة الأهالي من تخريب أنابيب النفط وسرقتها، وهي مسائل شائعة في المنطقة وتضر بإنتاج النفط والعائدات الوطنية.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة 2,00 صباحا، حسبما قالت منظمة "مركز الشباب والدفاع عن البيئة" غير الحكومية، مضيفة أن "الانفجار والنيران تسببا بمقتل عشرات الأشخاص بينهم نساء".

وحمّلت المنظمة مسؤولية الكارثة إلى عمليات تكرير غير قانونية للنفط والسرقة.

وحرائق أنابيب النفط شائعة في نيجيريا، أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا. وغالبا ما تنجم عن السرقة والتخريب.

وقتل المئات في لاغوس ومناطق الجنوب الغنية بالنفط في السنوات القليلة الماضية.

