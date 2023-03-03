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مداهمة وكر لتهريب النفط واعتقال متهمين في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال شرعت قوة مشتركة من استخبارات شرطة الطاقة واللواء الثامن بواجب تفتيش الكراجات والساحات المخالفة حيث تم ضبط وكر لتهريب وتدوير المشتقات النفطية واعتقال متهمين اثنين بمحافظة البصرة".

واضافت: "انتجت العملية ضبط صهريجين وخزانات مختلفة السعات معبأة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية، اودع المتهمين بالتوقيف وحجز العجلات وباقي المضبوطات في احد مراكز شرطة النفط تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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