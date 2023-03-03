انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يبحثان التعاون في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الوزير، ور لـ الخليج 365، أن العباسي، "التقى اليوم، مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستخبارات هاكان فيدان، على هامش زيارنخ الى جمهورية تركيا".

وجرى "بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات".



من جانبه، أثنى هاكان، على "جهود العراق في ايصال المساعدات الى المتضررين جراء الزلازل الذي ضرب تركيا في الشهر المنصرم".