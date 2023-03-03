انت الان تتابع خبر القبض على متهمين اثنين ارهبا وروعا المواطنين في مناطق بغدادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية، ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لتوجيهات وزير الداخلية، وباشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على متهمين اثنين من الخارجين عن القانون في بغداد".وأشار البيان إلى أنهما "متورطين بعمليات رمي رمانات يدوية واستخدام الاسلحة الخفيفة واطلاق العيارات النارية على المواطنين لترهيبهم وترويعهم ويعتبران من المتهمين الخطرين الذي ثبت تورطهما بعدة عمليات جنائية من خلال مقاطع الفيديو الموثقة بحقهما، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات ونجح في تنفيذها، فضلا عن اعترافهما من خلال التحقيقات الاولية بالجرام المسندة اليهما ومبرزات الجريمة المضبوطة اثناء عملية القبض".

وأكد، أنه "تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".

