انت الان تتابع خبر تيباس: برشلونة ممنوع من إبرام أي صفقات في الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفوق برشلونة على مضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.واعتمد نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، على الرافعات الاقتصادية، من أجل إبرام التعاقدات وتسجيل اللاعبين وتجديد العقود في الفترة الماضية.ونقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال تيباس في لندن ، خلاقة قمة بيزنس أوف فوتبول في فاينانشيال تايمز:”لم نسمح لبرشلونة بالتعاقد مع اللاعبين هذا الشتاء ، وفي الصيف المقبل لن يتمكنوا من التعاقد مع لاعبين”.

وأضاف:” مع تلك الرافعات الشهيرة، حقق النادي ارتفاع الصيف الماضي بنسبة 5 ٪ من حجم مبيعاته لكن في النوادي الأخرى، قد يكون ذلك مشكلةـ لقد تصرفنا ونظمنا أنفسنا بسرعة. لا أحد يستطيع أن يصنع رافعات تمثل 5٪ من حجم التداول “.

وأوضح: "إذا كان "البارسا"، الذي يعد نادًا مهمًا للغاية بالنسبة للدوري، وننظر في الاتجاه المعاكس في القضية الاقتصادية، فسوف نلحق الضرر بأنفسنا، ضرر بالمنافسة نفسها “.

وذكر تيباس بحسب الصحيفة البريطانية، أن الفريق الكتالوني سيتمكن فقط من إبرام التعاقدات، إذا جمع مبلغ 178 مليون جنيه إسترليني (200 مليون يورو) من بيع لاعبيه، وحينها يمكنهم صرف 71 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويأتي ذلك بعد تأكيد لابورتا في وقت سابق، قوة وضع النادي الاقتصادي، وقدرتهم على إبرام صفقات بدون بيع لاعبي الفريق.