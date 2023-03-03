توجيه تهمة الاغتصاب إلى أشرف حكيمي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449240-638134409625083865.jpg
أفاد مكتب المدعي العام في نانتير اليوم الجمعة، بأنه تم توجيه تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي.
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2023-03-03 | 12:39
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الخليج 365 - رياضة
أفاد مكتب المدعي العام في نانتير اليوم الجمعة، بأنه تم توجيه تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي.
واستجوب المدعون العامون أمس الخميس حكيمي، بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الماضي.
وقبل أيام قالت صحيفة "لوباريزيان" إن الشرطة الفرنسية تحقق في تصريحات فتاة اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها.
وأوضحت أن الشرطة أبلغت النيابة العامة التي تدخلت بشكل تلقائي.
وغاب الدولي المغربي عن مباراة القمة بين فريقه باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب إصابة عضلية.
وقبل أيام قالت صحيفة "لوباريزيان" إن الشرطة الفرنسية تحقق في تصريحات فتاة اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها.
وأوضحت أن الشرطة أبلغت النيابة العامة التي تدخلت بشكل تلقائي.
وأشرف حكيمي متزوج من الفنانة هبة عبوك وله منها طفلان وكانت غائبة عن المنزل بسبب سفرها إلى دبي في الإمارات.
وتمكن موقع "Elcierredigital.com" الإسبانية من معرفة أن العلاقة بين هبة عبوك وحكيمي لا تمر بأفضل لحظاتها، حيث إنهما كانا يعالجان انفصالهما منذ أسابيع.
وغاب الدولي المغربي عن مباراة القمة بين فريقه باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بسبب إصابة عضلية.
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