انت الان تتابع خبر اللجان النيابية تدرس القوانين المعطلة لتشريعها خلال الجلسات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ادراج البرلمان ما ينتظره العديد من شرائح المجتمع، قوانين متراكمة طرأ عليها التعديل وبقي التشريع، ابرزها قانونا التقاعد والضمان الاجتماعي والتعداد السكاني ايضا، رغم اخذ المدة الكافية لدراستها الا انها لا تزال في طور المناقشة داخل اللجان المختصة.



اللجان النيابية عازمة على تمرير جميع قوانين الدورة الحالية والتي رحلت من الدورات السابقة ايضا، فآخر الاحصاءات كشفت عن وجود مئة وسبعين قانونا معطلا ابرزها خلافية وتحتاج الى توافق سياسي لتمريرها.