انت الان تتابع خبر التعليم تبحث مع السفير الأسترالي استئناف برامج الابتعاث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة العلاقات والإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السفيرة الأسترالية لدى العراق وبحثا مجالات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك"، وأكد خلال اللقاء أهمية تعضيد مجالات التعاون والتنسيق بين الجامعات العراقية ونظيراتها الاسترالية ولاسيما ما يتعلق بالبحث العلمي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والتخصصات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بأهداف التنمية المستدامة".ودعا وزير التعليم بحسب البيان الى "تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بين البلدين كاشفا عن توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى دراسة استئناف برامج الابتعاث بالتزامن مع إطلاق مشروع ومبادرة (ادرس في العراق) ومشيرا إلى أهمية الإفادة من الخبرات العلمية العالمية في مؤسسات التعليم العالي وتبادل الزيارات العلمية والمنح والزمالات الدراسية والاشراف المشترك لافتا في الوقت نفسه الى استعداد الوزارة لاستقبال طلبات تأسيس فروع الجامعات العالمية الرصينة في العراق".

من جهتها أشادت السفيرة الاسترالية "بالمؤشرات الإيجابية المتحققة والقرارات المتخذة خلال المرحلة الحالية من عمر الوزارة والمضي باتجاه التطوير والتحديث على مستوى بيئة الطالب والأستاذ والمناهج مشيرة الى استعداد جامعات بلادها الى التعاون الثنائي مع الجامعات العراقية على صعيد برامج التوأمة ومذكرات التفاهم وتبادل الطلبة".

