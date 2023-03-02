انت الان تتابع خبر بلينكن: بوتين يمكنه إنهاء الحرب غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن في مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين في نيودلهي، أن "اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مهدد بسبب روسيا، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تضررت من الحرب بسبب أزمة الغذاء".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لإنهاء الحرب على أساس مبادرة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي".



وتابع بلينكن: "أكدت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة العشرين المنعقدة حاليا في نيودلهي استعداد أميركا للحديث دائما بشأن السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية"، مضيفا أنه طالب وزير الخارجية الروسي بالتراجع عن القرار غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة ستارت".

من جهتها، قللت وزارة الخارجية الروسية من أهمية هذا "الحديث" أو اللقاء، قائلة إن "لافروف وبلينكن تحدثا "بشكل عابر" خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعاً، بحسب وكالات أنباء روسية.

وكانت قمة العشرين فشلت في إصدار بيان جامع يدعو إلى الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط من أوكرانيا وسط امتناع كل من موسكو وبكين.

