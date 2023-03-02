انت الان تتابع خبر فرنسا تصف البرنامج النووي الايراني بـ "المقلق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر: "هذا التقرير يشير إلى مسار مقلق للغاية تتبعه إيران وليس له أي مبرر"، مشيرة الى أنه "تطور غير مسبوق وخطير جدًا".

وعثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83,7 % في إيران، أي أقل بقليل من 90 % اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، دون أن تكون قادرة حالياً على تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى هذه النسبة عن طريق الخطأ أو عن قصد.



وتم اكتشاف الجزيئات بعد جمع مفتشي الوكالة عينات من مصنع فوردو في كانون الثاني/ يناير، وفق تقرير للمنظمة الأممية الثلاثاء.

لكن طهران التي تنفي نيتها حيازة سلاح نووي، تحدثت عن "تراكم غير مقصود" بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب، في رسالة وجهتها إلى الوكالة.

ويتوقع أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران، السبت، حيث سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "لإعادة إطلاق الحوار".

وأضافت لوجندر: "يشير التقرير أيضًا إلى عدم توفر إمكانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لترسيخ استمرارية حصولها على معلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وتابعت: "نعرب عن دعمنا الكامل للوكالة في جهودها للحصول على كافة التوضيحات من إيران"، مضيفة: "امتثال إيران لالتزاماتها الدولية على المحك".

واعتمادا على التقدم المحرز خلال هذه الزيارة، ستقرر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستقدم مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر اجتماعه الأسبوع المقبل في فيينا.

وكان مجلس المحافظين قد ندد في اجتماعه الأخير، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بعدم تعاون إيران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

