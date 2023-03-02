انت الان تتابع خبر البنك المركزي يقرر زيادة المبيعات النقدية من الدولار لشركات الصيرفة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك المركزي بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "اطلاقا من اهداف هذا البنك في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الاجنبية في الأسواق المحلية تقرر زيادة سقف المبلغ النقدي الأسبوعي من الدولار المخصص لشركاتكم ليصبح (2000000) دولار أسبوعيا".وأضاف: "راجين تقديم طلباتكم اعتبارا من يوم الاحد القادم الموافق 5/3/2023 على ان يتم اعتماد المنصة الالكترونية للبيع النقدي (fitr) حصرا لتسجيل بينات عمليات البيع النقدي اليومي المستلم من خلال النافذة".

وأشار البنك الى انه "سيتم حرمان الشركة التي لا تستخدم المنصة المذكورة من الحصول على حصتها الأسبوعية من النقد (الدولار)".