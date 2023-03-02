انت الان تتابع خبر النزاهة تستقدم وكيل وزير الهجرة والمهجرين الحالي وعدد من المسؤولين فيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت قرارًا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنيَّة؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم (العملة) الكائن في محافظة نينوى".واضافت أن "الأمر شمل أيضاً مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها " الذرعة ، والاستلام ، والإشراف والمتابعة، التصفية الرضائيَّة، وتحديد الأسعار ، وأوامر الغيار الحذف والاستحداث".

واشارت الى أن "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".