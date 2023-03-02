انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يوجه فروعه ببيع الدولار خلال يومي الجمعة والسبت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمصرف ورد لـ الخليج 365، أنه "يعلن توجيه فروعه المعنية ببيع الدولار بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت لغرض استقبال المسافرين، علما ان الفروع المخصصة هي عشرة فروع في جانبي الكرخ والرصافة".واشار البيان الى ان "الفروع هي (ارخيته/ الملعب/ الامام الاعظم/ المحمودية/ البياع/ المأمون/دجلة/ ثورة العشرين/ الشعلة/ الكرخ)".