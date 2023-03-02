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الشرطة يختار ملعبه لخوض مباريات بطولة الأندية العربية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449163-638133599760020647.jpg

2023-03-02 | 14:17

الشرطة يختار ملعبه لخوض مباريات بطولة الأندية العربية

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كشف نادي الشرطة، اليوم الخميس، عن ملعبه الذي سيخوض عليه مبارياته في بطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بنسختها المقبلة.
وقال النادي، ان "ملعب كربلاء الدولي، الذي يتسع لـ30 ألف مقعد، سيكون الملعب الرسمي لإقامة مبارياته ضمن البطولة".

وكانت إدارة نادي الشرطة، تلقت في وقت سابق دعوة رسمية من الاتحادِ العربي لكرة القدم، لحضور قرعة بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال التي ستجرى يوم 6 آذار الجاري.


ومن المؤمل أن تنطلق في ال 10 من نيسان المقبل، مباريات الدور الاول من البطولة والذي سيضم 24 فريقا، يجرى بطريقة الذهاب والإياب.

ويتأهل من هذا الدور 12 فريقا إلى الدور الثاني الذي سيجري بالطريقة نفسها وتتأهل منه 6 فرق إلى النهائيات التي ستجرى بطريقة التجمع في السعوديّة.

يذكر أن إدارة القوة الجوية، تلقت أيضا دعوة من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة، ليمثل العراق إلى جانب الشرطة بالمحفل العربي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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