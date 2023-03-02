انت الان تتابع خبر الحكيم يطالب بتدخل دولي بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وأبرزها اتفاقية جنيف الخاصة بهذا الشأن الإنساني". وأضاف ان "إمعان الجانب الإسرائيلي على تمرير هكذا قانون مجحف ليس سوى تحدٍ مرفوض للضمير الإنساني وشرعنة ظالمة للنهج العنصري الانتقامي". وطالب الحكيم "المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني بالتدخل العاجل لإيقاف القرار والحد من تداعياته".