انت الان تتابع خبر بعد جائزة "the best".. رسائل "مشفرة" من بنزيما وميسي يرد بصور مع كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفوق ميسي (52 صوتاً) في سباق الجائزة، التي يمنحها "الفيفا" سنوياً منذ عام 2016، على بنزيمة (34 صوتاً)، الذي حلّ ثالثاً، بعد مواطنه كيليان مبابي (44 صوتاً)، نجم باريس سان جيرمان، الثاني. وبات ميسي ليلة الإثنين 27 فبراير/شباط 2023، اللاعبَ الأفضل في العالم، وفق "الفيفا" للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2019. رسائل مشفرة بين بنزيمة وميسي بعد جائزة "الأفضل"

ويبدو أن نتائج التصويت التي منحت ميسي الجائزة، لم ترُق لبنزيمة، الذي عبّر بطريقة غير مباشرة عن عدم رضاه عما حدث. وشارك بنزيمة عبر خاصية "الستوري" بحسابه على "إنستغرام"، إنجازاته الفردية والجماعية، التي حققها مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا في الفترة ما بين بداية موسم 2021-2022، حتى ما بعد بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وسجّل بنزيمة 63 هدفاً، إضافة إلى 21 تمريرة حاسمة في الفترة المذكورة، بجانب تتويجه بألقاب دوري الأمم الأوروبية (النسخة الثانية) مع منتخب فرنسا، والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، مع ريال مدريد. أما فردياً، فنال بنزيمة جوائز هداف الدوري الإسباني وهداف دوري الأبطال، وهداف كأس السوبر الإسباني، فضلاً عن أرقامه كأحسن صانع أهداف في "الليغا" و"التشامبينزليغ". كما أشار مهاجم ريال مدريد إلى فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". واختير بنزيمة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، وأحسن مهاجم في "الليغا"، وجائزة أفضل لاعب في العالم من "غلوب سوكر". ميسي يرد بالصور وبلا كلمات

من جهته، لم يتأخر ميسي كثيراً في الرد على بنزيمة، وبالطريقة نفسها من خلال خاصية "الستوري" على حساب "البرغوث" بموقع التواصل "إنستغرام"، ولكن دون أي كلمات.