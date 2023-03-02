انت الان تتابع خبر العراقيون يباركون للمعلمين في عيدهم ويدعون لتشريع قانون حماية المعلم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الاول من اذار يقف العراقيون اجلالا لقامة افنت عمرها في تعليم وتربية الاجيال، المعلمون يتحدّون جميع الظروف ليخطوا الاحرف على لوحات قاعاتهم الدراسية من أجل تحقيق هدف واحد وهو تخريج الاجيال.نقابة المعلمين قدّمت التهاني ونقلت وافر امتنانها للملاكات التدريسية مؤكدة انها ماضية في استحصال الموافقات اللازمة للحقوق المغيبة عمن خط الطرق نحو مستقبل واعد.وعلى الرغم من حجم المعاناة الذي يواجه المعلمين من تزاحم اعداد الطلبة داخل القاعة وقلة المدارس ونقص المناهج الا ان الكثيرين منهم يتحدون الظروف لتقديم تلك الرسالة السامية حتى لو كان بالمجان فانهم يستحقون ما قاله امير الشعراء: قم للمعلم وفِّه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا.