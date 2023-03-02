انت الان تتابع خبر رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحرز صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 77، بعد تمريرة كوستاس تسيميكاس ليحقق ليفربول فوزه الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري.

وبهذا الهدف، بات صلاح اللاعب الذي يسجل 20 هدفا لصالح ليفربول هذا الموسم، ليكون قائد المنتخب المصري قد وصل لهذا الإنجاز في 6 مواسم على التوالي مع "الريدز".

