انت الان تتابع خبر تركيا تعلن تحييد ثلاثة عناصر في العمال الكردستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت في بيانها أن قواتها حيّدت هؤلاء خلال محاولتهم تنفيذ هجوم ضد الأهداف التركية في المنطقة.

وأكدت "مواصلة عناصر الجيش التركي مكافحة الإرهاب وتحييد الإرهابيين، تزامنا مع دعمها عمليات مكافحة آثار الزلزال جنوبي البلاد".



وكانت القوات التركية قد نفّذت خلال الأعوام الماضية بالتعاون مع ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" الموالي لأنقرة عمليات عدّة شمالي سوريا، ضد تنظيم "داعش" و"العمال الكردستاني".