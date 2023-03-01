انت الان تتابع خبر من العراق.. أمين عام الأمم المتحدة يوجه رسالة إلى دول العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة بغداد، وحضره مراسل السومرية، أن زيارته الحالية هي "رسالة دعم للعراق خاصة في ظل وجود حكومة جديدة"، معرباً عن امتنانه للدعم العراقي "لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".ورحب، بـ"جهود العراق الرامية لتحقيق الاستقرار عبر الحوار عبر التعاون والتنسيق الإقليمي"، مؤكداً التزامه الكامل "بالعمل الذي يحافظ على وحدة العراق".

وشدد على ضرورة "دعم الديمقراطية وايقاف عمل الجهات المسلحة خارج اطار الدولة ودعم الشباب وتوفير فرص العمل، ودعم القطاعات الزراعية".

وتابع غوتيريش، أنه سوف يزور اربيل ايضا للقاء السلطات هناك "واشجع حكومة كردستان للحوار خاصة فيما يتعلق بالموارنة وقانون النفط والغاز"، مجدداً التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ "اتفاق سنجار".