السوداني: العراق مفتاح للحل في المنطقة ونعمل على جمع الفرقاء

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "العراق مفتاح للحل في المنطقة ونعمل على جمع الفرقاء"، مضيفا ان "العراق يلعب دوراً رياديا بين الأشقاء والأصدقاء".

وأشار الى ان "الحكومة تعمل على الإعداد لمؤتمر بغداد بنسخته الثالثة وفق رؤية الحكومة الجديد"، لافتا الى ان "الجميع يجب أن يلتقي في بغداد وفق رؤية الاقتصاد والشراكة".



وتابع: "ننتظر دعم الأمم المتحدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد"، منوها الى ان " الحكومة ماضية في إرساء معادلة الاستقرار".

وأكمل السوداني: "ننتظر من الأمم المتحدة دعم جهود العراق في مواجهة هذه التحديات"، موكداً ان "العراق يتمتع بثروات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي".

ولفت الى ان "العراق يواجه تحديات المناخ وارتفاع نسبة التصحر"، مبينا "لدينا مواقع مدرجة في لائحة التراث العالمي مهددة بسبب شح المياه".

وختم السوادني، أن "العراق قطع شوطاً مهماً في إغاثة النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم"، مشيرا الى ان "الحكومة مستمرة في التنسيق لمحاسبة مجرمي داعش".