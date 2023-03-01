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رئيس الجمهورية يصل أذربيجان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أن رشيد "وصل إلى أذربيجان للمشاركة في (اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة )".

وأضاف البيان، أنه "كان في استقبال الرئيس في مطار حيدر علييف في باكو النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب عبدالله أوغلو أيوبوف وعدد من المسؤولين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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