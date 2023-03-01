انت الان تتابع خبر انشيلوتي يعلق على فوز ميسي بجائزة "ذا بيست" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستعد الميرنجي لمواجهة الكلاسيكو، ضد الغريم التقليدي برشلونة ، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا الخميس.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي، عن حفل جوائز "ذا بيست": "بطولة كأس العالم لعبت دورا كبيرا، والأرجنتين كانت الأفضل، ومن الطبيعي أن يفوز ميسي ومارتينيز وسكالوني بالجوائز، وأهنئهم".



يذكر أن ميسي فاز بالجائزة، متفوقا على مهاجم ريال مدريد ، كريم بنزيما، الذي يرى أنه الأحق بها.

وتابع: "نستعد للمباراة بثقة، ويجب أن نلعب مباراة متكاملة في الهجوم والدفاع، ونحن قريبون من التأهل للنهائي".

وأضاف: "تطور فينيسيوس هو جانب إيجابي، والاعتماد عليه أمر طبيعي لأنه في الوقت الحالي أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع: "قمنا بتقييم المباريات السابقة ضد برشلونة، وإذا كررنا أخطاء المواجهة الأخيرة سيؤثر ذلك علينا، ولا أعتقد أنه سيحدث مجددا، ونحن قريبون من الفوز في مسابقة مهمة لنا".

وأوضح: "أراوخو مدافع قوي للغاية، وستكون مواجهته ضد فينيسيوس ممتعة جدًا".

وعن هازارد، أوضح: "إنه بخير، فهو يتدرب ويريد الحصول على دقائق، ويمكنه ذلك في المباريات المقبلة، وردريجو بوضع جيد أيضًا".

واستكمل: "الشيء المهم وهو أن تشواميني بخير، ويمكنه أن يلعب أساسيًا بدون مشكلة، وكامافينجا يقدم أداءً جيدًا".

وحول حكم المباراة، كشف: "أعتقد أنه في الوقت الحالي لا يوجد فساد في كرة القدم، ولا أعرف من هو الحكم، ولكن آمل ألا تكون هناك مشكلة".

وعن بنزيما، علق: "نحن نشكره لأنه ساعدنا كثيرا، ونأمل أن يكرر هذا العام ما فعله من قبل".

ونوه: "ربما لن يلعب مودريتش وكروس، سنرى غدًا، وهذه المباريات تتطلب الكثير من الأشياء".

وواصل: "رغبتنا ليست الانتقام مما حدث في نهائي السوبر، ولكن لأننا اقتربنا من اللقب، وحين يحدث ذلك فإن درجة الحرارة ترتفع في ريال مدريد".

وأتم: "مواجهة برشلونة غدًا مختلفة ضد منافس قوي للغاية، وستكون مباراة يستمتع بها المشجعون، ونحتاج 180 دقيقة للوصول إلى النهائي".

