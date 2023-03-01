الأمم المتحدة تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه العراق بالمنطقة حالياً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل اليوم، الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، في مبنى وزارة الخارجيَّة في بغداد، إذ رحب الوزير بالأمين العام والوفد المرافق له، مُؤكَّدًا أهميَّة هذه الزيارة ودور الأمم المُتحدة وبعثة مُساعدة العراق (يونامي) في دعم العراق وإجراء الانتخابات الأخيرة وبناء الديمقراطيَّة".واستعرض حسين "أولويات برنامج الحكومة العراقيَّة في تقديم الخدمات وتشريع القوانين المهمة مثل قانون المُوازنة الإتحاديَّة وقانون النفط والغاز وتحقيق النمو والإستقرار الإقتصاديّ وأهميَّة البدء بمشاريع إقتصاديَّة تتعلق باستخراج الغاز الطبيعيّ وتوليد الطاقة الكهربائيَّة وتطوير الإقتصاد، مُشيرًا إلى وجود شراكة حقيقيَّة بين مُختلِف الأطراف السياسيَّة العراقيَّة والإتفاق على برنامج حكوميّ مدعوم من قبل البرلمان والأحزاب السياسيَّة لتحقيق أفضل الخدمات وبناء إقتصاد قويّ ضمن جداول زمنيَّة مُحددة".

وقدم أيضاً "شرحاً لدور العراق في المنطقة وجُهُود التنسيق المُشترَك مع دول المنطقة، وأهميَّة تحقيق الاستقرار الأمنيّ في المنطقة بالنسبة للعراق، حيث كانت مُخرجات مُؤتمر بغداد 1 وبغداد 2 مهمة من خلال جمع الفرقاء وتحقيق المصالحة والإستقرار، مُشيرًا لجُهُود العراق في التفاوض مع دول الجوار على أساس المصالح المُشترَكة".

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المُتحدة "بالدور الذي يلعبه العراق بالمنطقة حاليًا، مُؤكَّدًا سعادته بما لمسه من استقرار أمنيّ وسياسيّ في العراق ودعمه المتواصل ضمن هذا الإطار ولتحقيق أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقيّ، حيث أنَّ أمن واستقرار ورفاهيَّة العراق ينعكس إيجابيًا على الأمن الإقليميّ، مُشيدًا بجُهُود العراق في تحقيق السلام والإستقرار بين دول المنطقة".

في الختام، أكَّد الأمين العام على "استعداد الأمم المتحدة الكامل لتقديم الدعم والمشورة للعراق في مُختلِف المجالات"، معتبراً زيارته الحاليَّة للعراق "تختلف عن الزيارات السابقة وأنا سعيد بما لمسته من تطور الوضع الحالي بشكل إيجابيّ، مُشيدًا بجُهُود الحكومة العراقيَّة في مُحاربة الفساد والقضاء على هذه الافة الخطيرة".