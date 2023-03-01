انت الان تتابع خبر العراق يمدد إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول لمدة شهر إضافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصافي في تصريح لـصحيفة "الراي" الكويتية أن "تمديد تسهيلات إجراءات الدخول إلى العراق للخليجيين شهراً إضافياً صدر اليوم، بعدما كان من المفترض أن تنتهي التسهيلات منتصف الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها".



وفي منتصف شهر كانون الثاني الماضي، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، استمرار العمل بمجانية دخول الخليجيين الى العراق حتى بعد انتهاء بطولة الخليج العربي.