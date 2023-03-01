انت الان تتابع خبر في عيد المعلم.. بشرى سارة لموظفي وزارة التربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، تابعته الخليج 365، أن "الجبوري، وجّه كتاب شُكر وتقدير لملاكاتنا التعليمية والتدريسية وموظفي الوزارة كافّة".

ودعا الوزير، بحسب المتحدث، الجميع الى "مواصلة الجهود وتكثيفها في خدمة العملية التربوية ورفع مستوى كفاءة ورصانة التعليم في عموم مؤسساتنا التربوية".

