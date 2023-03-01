انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تعلن عدم دستورية منع الحقوق التقاعدية لفئة من الصيادلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة (18 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) لذا ولكون ان المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة ( 18 )".