انت الان تتابع خبر النفط تحصّي إيرادات شباط الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر شباط الماضي بلغت (92) مليونا (255) الفا و(610) برميلاً، بايرادات بلغت (7.081) مليار دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليونا و(140) الفا و (448) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 834) الفا و( 393 ) برميلا"، موضحة ان "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(295) الف برميل في اليوم".



واكدت ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (76.75 ) دولاراً".