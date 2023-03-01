انت الان تتابع خبر شاكيرا: "أغنيتي ضد بيكيه أكثر فاعلية من جلسة طبيب نفسي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت شاكيرا في مقابلة مدتها نصف ساعة على التلفزيون المكسيكي إن تسجيل أغنية "BZRP Music Session 53" في كانون الثاني كان بمثابة "متنفس" لها.

وأضافت "دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى لقد كان (التسجيل) متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافي".



وتابعت شاكيرا قائلة "أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية، ولولا تمكني من التعبير عن نفسي والتفكير في الألم".

وروت أن نجلها ميلان البالغ عشر سنوات هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية. وأضافت "قال لي عليك أن تفعلي شيئاً مع بيزاراب، إنه الإله الأرجنتيني".

وأعلن بيكيه (36 عاماً) وشاكيرا في حزيران الفائت انفصالهما بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً رزقا خلالها ولدين: ميلان وساشا.

وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 سنة) في الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية، ومن كلماتها: "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتن بعقلك أيضاً. استبدلت فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بيكاسيو. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".