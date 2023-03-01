انت الان تتابع خبر مفاوضات مستمرة بين بغداد واربيل لحل المسائل العالقة بين الطرفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بوتيرة متصاعدة تستمر المفاوضات بين حكومة المركز والاقليم لحل النقاط الخلافية بين الطرفين، مفاوضات جمعت الوفد الكردي مع وزارة النفط والمالية وركزت على تحديد حصة الاقليم من الموازنة وقانون النفط والغاز ، فيما كشفت الاطراف الكردية عن التوصل الى اتفاق مبدئي حول المسائل العالقة.حل تلك الملفات سينظم العلاقة بين الطرفين ، ويفتح شهية البيت التشريعي للدخول بمرحلة تسودها الاجواء الهادئة وتقوده نحو تشريع القوانين المهمة والمعطلة بعيدا عن التجاذبات السياسية ، فيما يعول نواب على ضرورة حسم الخلافات لخلق مناخ مستقر.