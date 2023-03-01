انت الان تتابع خبر لحظة إنقاذ حصان بعد 21 يوماً من تحت أنقاض الزلزال (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح مغردون أن الحصان خرج دون إصابات وبحالة جيدة، وتم إنقاذه بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال.وسبق وتداول مستخدمو تويتر مقاطع فيديو نقلا عن وسائل إعلام تركية ترصد إنقاذ رؤوس ماشية وأبقار من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وظهر خلال الفيديوهات أبقار وأغنام تحت الأنقاض في حالة صحية صعبة ويبدو عليها الهزال، قبل أن يسعفها رجال الإنقاذ بتقديم المياه.

