انت الان تتابع خبر إطلاق منصة "مهن" لتوظيف الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأسدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "منصة (مهن) هي اول منصة على مستوى العراق للشباب الباحثين عن العمل".

وأضاف، أن "المنصة تربط بين الشباب الباحثين عن العمل وبين القطاع الخاص".

وأشار وزير العمل إلى أن "المنصة ستمكن الشباب من الوصول للشركات واصحاب الاعمال".



وأوضح، أن "منصة (مهن) ستكون على شكل تطبيق على الهواتف المحمولة"، مستدركا "نسعى لتسهيل المهمة امام الشباب للانخراط بسوق العمل ويكونوا فعالين".