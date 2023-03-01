انت الان تتابع خبر أكثر من 260 تهمة بانتظار لاعب إنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واتهم إيفان توني مهاجم برينتفورد، في كانون الاول الماضي، بانتهاك قوانين "المقامرة" في اتحاد كرة القدم في الفترة من 2017 حتى 2021، مع إضافة 30 تهمة أخرى حدثت بين عامي 2017 و2019، ليصل عددها إلى 262 تهمة.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توني اعترف بتهم متعددة لخرق قواعد المقامرة في الاتحاد الإنجليزي من خلال المراهنة على كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن توني لم يتم اتهامه بالمراهنة ضد أي من الفرق التي سبق أن لعب لها خلال مسيرته بما فيهم برينتفورد، لكن هذه الاتهامات ستؤثر بشكل كبير على مسيرته وقد تؤدي إلى انخفاض سعره بشكل ملحوظ وتردد الأندية في التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبدأ اللاعب حظرا طويلا قبل انتهاء الموسم، حيث اعترف بالعديد من التهم التي أصدرها الاتحاد الإنجليزي في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع يتسبب إيقاف توني في استبعاده من المنافسة مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة أمم أوروبا ضد إيطاليا وأوكرانيا الشهر المقبل.

يذكر أن المهاجم البالغ 26 عاما يمر بفترة مميزة مع فريقه هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفا في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي.