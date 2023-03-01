انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد بأسعار النفط في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.61% إلى 77.52 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.75% إلى 83.89 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وجاء الارتفاع بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير الماضي.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني الصيني فقد ارتفع المؤشر (PMI) إلى 52.6 نقطة من 50.1 نقطة تم تسجيلها في يناير الماضي، وجاءت النتيجة فوق علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش في النشاط.

