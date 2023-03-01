السامرائي بمناسبة عيد المعلم: دورهم مهم ببناءِ جيل قادر على صناعة مستقبل أفضل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات

هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، الكوادر التربوية والتعليمية، بمناسبة عيد المعلم.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "بمناسبة يوم المعلّم في الأول من آذار نتقدّم إلى الأسرة التربوية والتعليمية بالتهنئة والتبريك متمنين أن يحصل المعلّم والتعليم على اهتمام أكبر وعناية خاصة من أجل بناءِ جيل قادر على صناعة مستقبل أفضل".