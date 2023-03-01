انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو مجلس النواب إلى إقرار تشريعات تُعنى باستيفاء حقوق المعلم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "في عيد بناة أمجاد الأمم ورواد المعرفة، نبارك لمعلمي العراق عيدهم، وندعو وزارة التربية والحكومة العراقية إلى مزيدٍ من الاهتمام بهذه الشريحة المهمة التي يرتكز عليها المجتمع في تنشئةِ أجياله وتقويم سلوكهم فضلاً عن تعليمهم".ودعا خلال البيان مجلس النواب وبالأخص كتلة الحكمة النيابية، لـ"السعي إلى إقرار تشريعات تُعنى باستيفاء حقوق المعلم العراقي"، مناشدا المعلمين لـ"التركيز على تعزيز القيم والمبادئ والأخلاقيات لدى تلاميذهم حفاظاً على المجتمع وسلامته".