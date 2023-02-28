انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: الموازنة تضمنت مبالغ كبيرة لتنفيذ مشاريع إستثماريَّة وخدميَّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل وزير الدولة البريطانيّ لشُؤُون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة طارق أحمد، وحضر اللقاء رئيس دائرة أوروبا السفير حيدر منصور العذاري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وأوجه التعاون بين البلدين".وبيّن وزير الخارجية، خلال اللقاء أنَّ "العراق يتطلع نحو المضيّ قدماً لإبرام إتفاقيَّة الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين"، مؤكدا على "ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الإقتصاديَّة والتجاريَّة".

ودعا حسين، الشركات البريطانيَّة، إلى "زيادة تواجدها في العراق، فضلاً عن ضرورة مساهمة المملكة المتحدة في تطوير القطاع المصرفيّ العراقيّ، و القضايا التي تتعلق بالبيئة ومُواجهة التغيرات المناخيَّة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وإستثمار الغاز المصاحب".

وأوضح أنَّ "العراق بصدد إقرار قانون المُوازنة للعامّ الحاليّ والتي تضمنت تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ العديد من المشاريع الإستثماريَّة والخدميَّة، وهو الهدف الاساس الذي وضعته الحكومة الحالية".

من جانبه، أشار وزير الدولة البريطانيّ، إلى أنَّ "العراق يشهد تحسناً ملموساً في وضعه الأمنيّ والإقتصاديّ"، مُؤكَّداً "حرص الحكومة البريطانيَّة على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة العراقيَّة في شتى المجالات، مُعرباً عن رغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في العراق".

وشدد على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المُشترَك في مجال مُكافحة الإرهاب وهزيمة الايدولوجيَّة المُتطرفة التي يتبناها تنظيم داعش الإرهابيّ".