انت الان تتابع خبر حكيمي يرد على اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة: خاطئ تماما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت تقارير فرنسية إن "فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، بشأن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل اللاعب المغربي".

وتضمن البلاغ، أن "أشرف حكيمي تحرش بالفتاة جنسيا في منزله، ليلة السبت 25 فبراير/شباط الجاري".



ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن "أشرف حكيمي رد بأن هذه الاتهامات الموجهة له "خاطئة تماما".

يذكر أن "الشرطة الفرنسية تحقق حاليا في الواقعة، ولم يتم توجيه اتهامات حتى الآن إلى النجم المغربي، ولم يصدر ناديه باريس سان جيرمان، أي رد رسمي حتى الآن".

وكان أشرف حكيمي قد غاب عن مباراة البي إس جي ضد مارسيليا، الأحد الماضي، في الدوري الفرنسي، بسبب إصابة عضلية.

