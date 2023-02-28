انت الان تتابع خبر سعد لمجرد يستأنف الحكم الصادر ضده في باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محاميا المغني، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا لوكالة "فرانس برس"، إنه "نظرًا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم".

وفي الحكم الصادر، يوم الجمعة، أبدت محكمة الجنايات في باريس "قناعتها" بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها "بطريقة ثابتة ودقيقة".



وروت المدعية أمام المحكمة أن سعد لمجرد الذي التقته في ملهى ليلي في تشرين الأول 2016، "ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس".

وقد أودع المغني المشهور في العالم العربي، السجن مباشرة بعد صدور الحكم بموجب أمر بالحبس.

وقال محاميا المغني، البالغ 37 عاما، إن "الأمر بالحبس الصادر في حقه لم يكن مبررًا؛ لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائية" التي كان خاضعًا لها".

يشار إلى أن سعد لمجرد مطلوب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في منطقة "فار" جنوب فرنسا؛ على خلفية اتهامات مشابهة مرتبطة بوقائع مفترضة حصلت في مدينة "سان تروبيه" سنة 2018.

