انت الان تتابع خبر منتخب الشباب يختتم تدريباته قبيل ملاقاة إندونيسيا غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ الخليج 365، أن "تدريباتُ اليوم المسائيّة سبقها تحليل الأداء وطريقة لعب المنتخب الإندونيسي ونقاط القوة والضعف بحُضور اللاعبين والجهاز التدريبي".

كما تركز التدريبُ الأساسي، وفق البيان، على "بعض المفرداتِ التكتيكيّة والتنظيميّة داخل الملعب، وتوزيع الأدوار لكل لاعبٍ سيشارك أساسياً في مباراة الغد".



ويلاعب منتخبنا الشبابي نظيره الاندونيسي، يوم غد عند الساعةِ الثالثة بتوقيت العاصمةِ بغداد، في ملعبِ لوكوموتيف في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند، ضمن منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، حيثُ ستكون هذه البطولة مؤهلةً إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي ستنطلق في شهر أيار / مايو المقبل 2023.