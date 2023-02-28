انت الان تتابع خبر روسيا تعلق على العقوبات الاوروبية: ستقتل اقتصادها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت زاخاروفا ، تعليقاً على الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "من الصعب الاختلاف مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي صرح يوم 15 فبراير 2023 في البرلمان الأوروبي بأن العقوبات (على موسكو) هي بمثابة "سم بمفعول مؤجل".وأضافت: أن "العقوبات تقتل أولاً وقبل كل شيء السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض ما يشاء من القيود على التجارة مع روسيا، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تبعيته واعتماده على منافسيه المباشرين".